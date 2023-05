Sternatia: Legale sindaco Manera, ‘Accuse stalking infondate’

“Attendiamo serenamente il lavoro e le decisioni dei Giudici, confidando che venga al più presto dichiarata la assoluta infondatezza della ipotesi di reato”. Lo afferma in una nota l’avvocato Stefano De Francesco, che assiste Massimo Manera, sindaco di Sternatia, indagato per stalking nei confronti della ex compagna.

“Per rispetto al lavoro della Magistratura ci asteniamo, doverosamente, da qualunque commento sul merito alla vicenda – aggiunge -. Il clamore mediatico (che speravamo non giungesse in una fase così prematura del procedimento) e il ruolo pubblico del Manera (rimarcato dai titoli della notizia già apparsi) impongono solo di precisare che abbiamo provveduto a rappresentare le nostre ragioni al Pubblico Ministero, anche attraverso una articolata memoria difensiva, supportata da ampia documentazione”.

