TARANTO – Appare inevitabile il rinvio della prossima gara di campionato di serie C Taranto – Messina, in programma allo stadio Iacovone il prossimo 18 settembre alle 20.45. Infatti ad oggi non si conoscono i danni causati dall’incendio dello scorso 3 settembre. A distanza di dieci giorni dal rogo, non si sa ancora quali interventi siano necessari per tornare ad utilizzare l’impianto sportivo comunale del rione Salinella. Per organizzare la gara con i Peloritani è necessario avere certezza della riapertura, cosa al momento impossibile.

L’amministrazione comunale ha avanzato istanza alla Procura per consentire l’accesso di un esperto, ma al momento non si registrano novità a tal proposito.

L’ipotesi del rinvio di Taranto – Messina, appare, pertanto, quella più percorribile, e sarebbe la seconda partita consecutiva rinviata dopo Brindisi – Catania.

Ora si attende solo l’ufficialità da parte della Lega per ufficializzare il rinvio.

