SS 100, De Palma: ‘Autostrada Taranto-Bari gratis, sono fiducioso’

“Trovare una soluzione che, nell’immediato, possa consentire di decongestionare il traffico sulla statale 100, ormai teatro di numerosi e inaccettabili incidenti mortali: è per questo che ho richiesto al sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, di convocare un tavolo con Anas e Autostrade per l’Italia che si è tenuto nel pomeriggio”. Lo scrive in una nota Vito De Palma di Forza Italia.

”Innanzitutto, la gratuità del tratto autostradale Taranto-Bari è una soluzione celere che di sicuro concorrerebbe alla riduzione degli incidenti stradali ed è un’istanza che avevo già sottoposto all’attenzione del sottosegretario – aggiunge De Palma -. Chiaramente, si tratterebbe di una soluzione temporanea: anche durante la riunione ho sollecitato Anas ad avviare tutte le procedure per gli interventi di messa in sicurezza della Statale 100“.

”Opere e cantieri che richiedono tempo per la realizzazione, ma intanto c’è l’urgenza di trovare opzioni alternative e momentanee. Su entrambe le questioni, gratuità e interventi strutturali, ho registrato la disponibilità di tutti gli interlocutori. Ma, ovviamente, monitorerò la questione fino all’ultimo: in gioco c’è la vita delle persone e non si può più aspettare”, conclude Vito De Palma.

