SS 100, autostrada Bari-Taranto gratuita: appello a giunta regionale

“Una strada che da anni è al centro delle accuse di scarsa sicurezza e che su cui molti ritengono necessari urgenti e profondi interventi”. Così, i consiglieri comunali del gruppo Svolta Liberale, Francesco Cosa, Mimmo Festinante, Walter Musillo.

”Il dolore per le vittime del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 16 aprile sulla Strada Statale 100 deve farci riflettere sugli interventi necessari a evitare il ripetersi di simili tragedie – continuano -. Carreggiate strette, tratti a una sola corsia, assenza di spartitraffico, scarsa visibilità, curve pericolose e scarsamente illuminate durante la notte, svincoli e attraversamenti a raso. Aggiungiamoci poi anche fin troppo spesso comportamenti non rispettosi del codice della strada ed ecco che, tristemente, il tratto della Statale 100 che dopo Gioia del Colle collega Mottola, Massafra e Taranto è teatro di tragici incidenti stradali”.

”L’ultimo soltanto ieri pomeriggio quando in un drammatico scontro fra un’auto e un tir hanno perso la vita una donna e suo figlio di 12 anni . Il tratto critico – sottolinea Cosa – è quello che da Gioia del Colle conduce sino a Taranto, dove si verificano frequenti scontri frontali a causa dell’assenza di spartitraffico e ogni settimana, purtroppo, contiamo le vittime, eppure, è un momento in cui ci sono diversi fondi a servizio di grandi progetti, a partire da quelli del Pnrr ma non solo: nelle more del completamento delle opere di messa in sicurezza della strada, si può avviare la proposta presentata dal consigliere regionale Renato Perrini, ovvero rendere gratuita l’autostrada Bari-Taranto nell’attesa del completamento di messa in sicurezza. Pertanto, chiediamo cortesemente di convocare un tavolo tecnico con gli Enti e con ogni altra Istituzione al fine di avviare con urgenza un tavolo di confronto finalizzato a verificare tempi e modi eventualmente da seguire per dare seguito all’auspicio formulato dai sottoscritti Cosa , Musillo, Festinante.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author