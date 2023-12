Sport di Tutti – Quartieri, a Pisticci progetto di promozione e inclusione sociale

Si terrà il 9 dicembre la cerimonia di inaugurazione di ICPPISTICCI2325, serie di eventi sportivi e sociali organizzati dal Circolo Tennis Pisticci, società selezionata per attuare il progetto “Sport di Tutti – Quartieri”, realizzato in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport, insieme con Sport e Salute e il Comune di Pisticci.

Il progetto, che coinvolge numerose associazioni e realtà sportive locali, si propone di riqualificare i territori attraverso attività sportive gratuite rivolte alle comunità dei quartieri, utilizzando lo sport come strumento di promozione e inclusione sociale.

La struttura del Circolo Tennis Pisticci funge da centro per coinvolgere la comunità, offrendo una vasta gamma di sport, tra cui tennis, ginnastica artistica, calcio a 5, tiro con l’arco e attività adattate per bambini e ragazzi con disabilità.

L’obiettivo è creare un punto di aggregazione che promuova uno stile di vita attivo; l’accesso allo sport per tutte le fasce di età e la riduzione delle barriere economiche; la collaborazione tra il sistema sportivo, le istituzioni e il Terzo Settore.

La cerimonia di inaugurazione, presentata dal giornalista Matteo Schinaia, inizierà in piazza Umberto I, alla presenza delle istituzioni locali e con la partecipazione dell’associazione musicale Città di Pisticci, per proseguire al Circolo Tennis Pisticci.

“Sarà una bellissima giornata che darà il via ad un biennio di belle iniziative – sottolinea il presidente del CT Pisticci Michele Leone – ed è per noi un onore ed un privilegio allestire questo progetto, che porterà prosperità ed attenzione al territorio. Siamo felici di aver dimostrato che la sinergia tra associazioni sportive ed enti del terzo settore non solo è possibile, ma fondamentale, così come quella con il Comune di Pisticci, che ci ha sin da subito supportato in questa lodevole iniziativa”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp