Condividi su...

Linkedin email

BARLETTA – Il vicesindaco Giuseppe Dileo, su delega del sindaco Cosimo Cannito

impegnato istituzionalmente a Washington per l’inaugurazione della

mostra “An Italian Impressionist in Paris” di Giuseppe De Nittis, ha

contattato il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, in vista

dell’incontro di calcio di serie D girone H, Brindisi-Barletta, in

programma domenica 13 novembre 2022, allo stadio “Franco Fanuzzi” di

Brindisi.

“Dopo il comunicato congiunto della S.S.D. Brindisi Football Club e

dell’A.S.D. Barletta 1912 nel quale entrambe le società auspicano di

vivere una giornata all’insegna dei sani valori della passione sportiva

e di scrivere una bella e positiva pagina di sport, con spirito

costruttivo e in un’ottica di collaborazione istituzionale, è stato

chiesto al primo cittadino del Comune di Brindisi, di prendere atto

della manifesta volontà delle due società di poter celebrare un

ritrovato derby, storico e tutto pugliese, in uno stadio che si colori

di biancoazzurro e di biancorosso, senza limitazioni alcune di pubblico

per i tifosi ospiti.

Il sindaco Rossi, estremamente cordiale e collaborativo nel recepire la

nostra richiesta, riveniente dalla comune volontà delle società di

calcio di Brindisi e di Barletta, si è impegnato a farsi portavoce della

stessa istanza e di comunicarla alle Autorità competenti in materia di

manifestazioni sportive.

Da sempre siamo forti assertori del fenomeno sportivo, tanto da aver

creduto e realizzato un sogno insperato, riconsegnando al Barletta

Calcio e ai suoi tifosi lo stadio “Cosimo Puttilli”, dove oggi, ogni

domenica, accogliamo con grande emozione e soddisfazione intere famiglie

ma soprattutto tante donne e bambini, nella consapevolezza che il calcio

possa essere un’importante momento di socialità, unione e divertimento,

di consolidamento del fair-play e di vittoria dello sport nella sua

concezione più nobile.

Il nostro auspicio, nel rispetto di ciò che decideranno le Autorità

Competenti, è che anche domenica possano riaffermarsi questi valori,

nell’ottica di una sana competizione, consentendo a tutti di godere

dello spettacolo di un derby e del gioco più bello al mondo proprio per

l’amore e la passione dei suoi tifosi”.