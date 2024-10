Spari in abitazione: nessun bossolo trovato nell’appartamento

FRANCAVILLA FONTANA – Nessun bossolo ritrovato nell’appartamento, segno che il colpo, ammesso che sia stato solo uno, potrebbe essere partito da una pistola a tamburo, ma anche nessun particolare indizio sulla dinamica di quanto accaduto domenica pomeriggio in un appartamento di una palazzina di vico Caroli, centro abitato di Francavilla Fontana dove un pranzo tra amici e parenti ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Un uomo, 45 anni, invitato alla tavolata, rimasto ferito all’inguine e ricoverato in ospedale, fuori pericolo di vita. Un altro, il padrone di casa, 35enne in permesso e arrivato poche ore prima da una comunità di Bari dove è detenuto per presunti reati legati ad armi e droga, irreperibile ormai da due giorni. Nessun segno, neppure, dell’arma utilizzata.

Spari dopo il pranzo: tutti hanno mangiato, nessuno ha visto nulla

Il mistero su quanto accaduto è tutt’altro che svelato e i carabinieri del Nucleo investigativo di Brindisi e della compagnia di Francavilla hanno il loro bel da fare nello sbrogliare la matassa di un “caso” che, alla fine, potrebbe rivelarsi un incidente domestico, per quanto “colorato” dall’utilizzo di una pistola, forse maneggiata incautamente. Chissà da chi, chissà in che contesto. Fatto sta che il 35enne, affittuario dell’appartamento dove si è tenuto l’ormai famigerato pranzo, risulta ora evaso ed è cercato dagli investigatori dell’Arma. È in condizioni stabili, invece, il commensale ferito. Anche lui, al momento, non avrebbe saputo fornire dettagli utili nella ricostruzione di quel rocambolesco pranzo dove tutti hanno mangiato, ma nessuno ha visto nulla.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author