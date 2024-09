Sparatoria in centro a Modugno: ferito un 36enne

La scorsa notte, un uomo di 36 anni è stato colpito di striscio al braccio sinistro da un proiettile nel pieno centro di Modugno, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata ferita dopo un’accesa discussione. La Polizia sta indagando sull’accaduto, con l’intervento della squadra mobile di Bari, che è stata allertata dall’ospedale San Paolo, dove il 36enne è stato medicato.

Nonostante la gravità dell’episodio, l’uomo non è in pericolo di vita. Sebbene non sia legato a gruppi criminali locali, ha precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bari, si basano sulle immagini delle telecamere di sorveglianza e sui rilievi effettuati dalla Scientifica sul luogo del crimine, dove sono stati trovati due proiettili.

