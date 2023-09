Sparatoria e inseguimento nella notte a Taranto, un ferito

TARANTO – Sparatoria all’alba a Taranto, ferito un uomo di 35 anni, colpito da un proiettile al braccio sinistro. Prima gli spari poi l’inseguimento tra una volante e uno scooter conclusosi con l’auto della Polizia speronata, nottata movimentata in Via Cesare Battisti, una delle principali arterie del capoluogo ionico. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 4.30, quando è giunta la Polizia sul posto c’erano tre motociclette che sono fuggite. L’uomo ferito è stato trasportato in ospedale, si tratta di una persona con precedenti, era in sella ad uno scooter quando si è verificata la sparatoria, nei pressi di Via Marco Pacuvio. Il tempestivo intervento delle volanti della Questura ha messo in fuga i malviventi, l’ inseguimento si è snodato per le vie del rione Tre Carrare concludendosi con il violento impatto avvenuto all’incrocio tra Via Cesare Battisti e Via Aristosseno, lievemente contuso uno dei poliziotti a bordo dell’auto di servizio.

Qui sotto la vettura della Polizia speronata

Sul luogo della sparatoria sono giunti gli uomini della Polizia Scientifica, per ora è stato trovato un solo bossolo, pare calibro 22, ma saranno gli esami balistici a chiarire

