In corso a Trani una vasta operazione antidroga, 18 le persone indagate, 6 i soggetti colpiti da Ordinanze di Custodia Cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Trani per detenzione e spaccio di cocaina e marijuana. I particolari dell’operazione verranno resi noti nel corso della mattinata.

