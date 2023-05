Spaccio di droga: arrestato 25enne nel tarantino

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio jonico, i Carabinieri di Castellaneta, in collaborazione con quelli di Laterza e Marina di Ginosa, hanno arrestato un giovane di 25 anni, originario di Laterza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scaturito da una perquisizione personale e domiciliare effettuata dai militari nell’abitazione del giovane, durante la quale è stato scoperto un grosso involucro in cellophane ben nascosto nelle vicinanze della sua abitazione. All’interno sono stati rinvenuti 44 grammi di una sostanza stupefacente, probabilmente cocaina, tre pezzi di hashish, due grammi di marijuana e dieci involucri in cellophane contenenti complessivamente 6 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere venduta al dettaglio, insieme a oggetti comunemente utilizzati per tagliare e confezionare la droga in dosi.

A Taranto, i Carabinieri della Stazione di San Cataldo hanno portato in carcere un 54enne, già domiciliari, condannato a scontare una pena detentiva per vari reati.

