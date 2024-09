Sostegno urgente per il Porto di Taranto: appello del sindaco Melucci

Taranto – “Va sostenuto rapidamente e con ogni mezzo, da parte di tutti i livelli istituzionali del territorio ionico, lo sforzo attuale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e delle parti sociali per prolungare le coperture normative e finanziarie dell’agenzia ‘Taranto Port Workers’ oltre la fine dell’anno”. È con queste parole che il sindaco di Taranto e presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, ha risposto alla sollecitazione dei sindacati di categoria, intervenendo al tavolo di confronto presso la sede dell’Authority, al quale erano presenti anche i parlamentari locali.

Melucci ha sottolineato l’importanza di cogliere al meglio le opportunità che stanno emergendo per modificare la programmazione dei traffici e il modello attuale delle concessioni del Porto. Parallelamente, ha richiamato la necessità di accelerare il percorso verso una diversificazione delle attività produttive dello scalo ionico e di aumentare la competitività del sistema infrastrutturale ed economico.

Il sindaco ha poi ricordato che queste trasformazioni dipendono da vari fattori, come la deperimetrazione del SIN Taranto, l’avvio della Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno, le misure governative sull’eolico off-shore, le opere di dragaggio e la stabilizzazione di un’agenzia interinale secondo la legge vigente. Ha inoltre citato l’urgenza di risolvere questioni cruciali come la vicenda ex Ilva e la definizione delle nuove concessioni.

Melucci ha concluso con un monito: “Se non sciogliamo rapidamente i nodi legati allo stabilimento siderurgico e al porto, rischiamo di vanificare gli sforzi e i fondi destinati alla transizione giusta europea. È un momento delicato per le nostre imprese e lavoratori, e auspico una larga unità di intenti tra le istituzioni.”

