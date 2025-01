Taranto, sospesa l’attività di un ristorante cinese

Proseguono i controlli della Polizia negli esercizi commerciali di Taranto, con particolare attenzione alle norme sanitarie e legali nel settore della ristorazione e della ricettività.

Nel quartiere Italia-Montegranaro, gli agenti della Squadra Amministrativa, insieme al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASL di Taranto, hanno ispezionato un ristorante cinese riscontrando gravi irregolarità igienico-sanitarie. Circa 200 kg di alimenti, sia di origine animale che vegetale, sono stati sequestrati perché conservati in modo improprio, in celle frigorifere non idonee e senza documentazione di tracciabilità. La titolare dell’esercizio è stata multata per 4.000 euro e il direttore del SIAN ha disposto la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni di legge.

Durante la stessa operazione, ulteriori controlli hanno riguardato strutture ricettive della città: due gestori sono stati sanzionati per mancanza di autorizzazioni, con conseguente interruzione dell’attività, mentre altri due sono stati denunciati per mancata registrazione degli ospiti.

In un’altra struttura, gli agenti hanno identificato un cittadino straniero irregolare, avviato al procedimento di espulsione, e un italiano destinatario di un ordine di carcerazione, poi condotto in carcere.

Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini.

