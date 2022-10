BARLETTA – Ha 25 anni, il suo nome d’arte è Alexander Cruel ed esordirà nel panorama internazionale al fianco dei più importanti DJ del mondo durante il prossimo Amsterdam Dance Event, la più grande convention mondiale sulla musica elettronica. Alessandro Crudele è nato a Barletta, ha mosso i primi passi con le sue produzioni sui social e sulle piattaforme musicali più famose del mondo, fino a conquistare la presenza in Olanda. Il suo primo DJ set è atteso per il 20 ottobre e, al momento, è l’unico pugliese ufficialmente annunciato in calendario.

L’Amsterdam Dance Event chiama a raccolta DJ e fan da tutto il mondo ed è considerato il momento più importante dell’anno nella scena del clubbing internazionale. Alessandro potrà misurarsi con i big della musica elettronica e ritagliarsi uno spazio al di fuori dei confini italiani.

Preparativi in corso per quello che sarà il BlackHole Party, dal nome dell’etichetta discografica promotrice dell’evento. Attesa per gli ospiti e per lo scenario in cui si svolgerà l’appuntamento, con il giovane artista barlettano atteso tra i protagonisti della kermesse.