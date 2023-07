Nel­le pri­me ore del­la mat­ti­na, mi­li­ta­ri del NAS di Bari, coor­di­na­ti dal­la Pro­cu­ra del­la Re­pub­bli­ca di Tra­ni e con il sup­por­to dei com­pe­ten­ti Co­man­di Pro­vin­cia­li Ca­ra­bi­nie­ri, stan­no ese­guen­do, tra l’al­tro, 18 mi­su­re cau­te­la­ri per­so­na­li, emes­se dal GIP del Tri­bu­na­le di Tra­ni (BAT), a ca­ri­co di ti­to­la­ri e di­pen­den­ti di azien­de it­ti­che di Bi­sce­glie (BAT), di una so­cie­tà di con­su­len­za e di un la­bo­ra­to­rio pri­va­to di Avel­li­no, non­ché al­cu­ni prov­ve­di­men­to di se­que­stro, sia im­pe­di­ti­vo che per equi­va­len­te, an­che a ca­ri­co di al­cu­ne del­le so­cie­tà coin­vol­te. Ai de­sti­na­ta­ri del­le mi­su­re è con­te­sta­to il rea­to di as­so­cia­zio­ne per de­lin­que­re fi­na­liz­za­ta, tra l’al­tro, al­l’a­dul­te­ra­zio­ne di so­stan­ze ali­men­ta­ri, fro­de e fal­so ine­ren­ti l’ at­ti­vi­tà di pro­du­zio­ne e com­mer­cio di pro­dot­ti it­ti­ci in tut­to il pae­se.

