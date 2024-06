Sinistra Italiana Grottaglie: ‘Solidarietà a lavoratori Leonardo’

Tensione tra gli stessi operai e i poliziotto a difesa della zona rossa per il G7



“Il Circolo Pier Paolo Pasolini di Grottaglie di Sinistra Italiana esprime solidarietà e vicinanza agli operai della Leonardo stamattina in sciopero presso lo stabilimento Leonardo Aerostrutture di Grottaglie. In particolare, abbiamo assistito ancora una volta a scene di contrapposizione tra gli operai, presenti per difendere il loro diritto al lavoro, che nel tentativo di oltrepassare la zona rossa dell’area G7, sono stati respinti e fermati dai poliziotti, anche loro lì per svolgere il loro lavoro. Ci auguriamo di non assistere più a scene, e contrapposizioni, di questo genere, ma auspichiamo una decisa inversione di rotta della gestione aziendale del sito di Grottaglie. Un futuro lavorativo per gli operai della Leonardo si deve perseguire, ma occorre diversificare e superare la sola produzione delle sezioni in composito della fusoliera del Boeing 787”. Così in una nota Enzo Lacorte della segreteria politica Sinistra Italiana Grottaglie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author