“Siamo tutti pedoni”, si conclude la campagna della Polizia locale di Bari

BARI – Una giornata di confronto e di sensibilizzazione, con le persone anziane over 65 e alcuni gruppi di scolaresche della città di Bari per un confronto intergenerazionale sui temi della sicurezza stradale e sulla città 30. Volge al termine la campagna regionale organizzata da polizia locale e sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, “Siamo Tutti Pedoni-CondividiAmo lo spazio pubblico”, l’iniziativa che ha visto la partecipazione delle principali città italiane con flash mob e incontri per fare in modo che bambini e anziani si riapproprino di strade e spazi in ottica di socialità e vivibilità.

Nel nostro Paese i dati sugli incidenti stradali che coinvolgono i pedoni sono ancora allarmanti: gli over65 rappresentano circa il 60% delle vittime. Per gli organizzatori è quindi necessario mettere in campo iniziative che possano garantire la sicurezza degli utenti più vulnerabili della strada e che permettano di vivere gli spazi pubblici come luoghi di incontro e socialità, per combattere le solitudini e migliorare la vita di tutti e tutte.

