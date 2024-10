“Le ali della Polizia” in mostra al Wojtyla di Bari

BARI – Sedici immagini, tratte da un libro del fotografo, che raccontano la storia dei “poliziotti volanti” che possono guardare da un punto di vista privilegiato un Paese unico al mondo per la sua bellezza. La mostra “Le Ali della Polizia” con le foto di Massimo Sestini arriva all’aeroporto Karol Woytjila di Bari, nell’area di attesa per l’imbarco del gate A5, aldilà dei varchi del check-in, e sarà visitabile per tutto il mese di ottobre. L’iniziativa celebra i primi cinquanta anni di volo della Polizia di Stato.

Massimo Sestini ha volato con i poliziotti, catturando immagini di albe e tramonti nei punti più incredibili di questo Paese. I Piloti della Polizia di Stato hanno saputo donare all’occhio del fotografo i propri “tesori nascosti”, veri angoli di paradiso visibili solo dall’alto.

