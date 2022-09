CASTELLANETA- Purtroppo non c’è stato nulla da fare per un 21enne di Castellaneta morto sul colpo in un incidente stradale verificatosi poco dopo la mezzanotte del 17 settembre. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Sono in fase di accertamento le dinamiche che hanno provocato l’incidente in cui ha perso la vita un 21enne che pare, dalle prime informazioni, abbia perso il controllo della Lancia Y di colore nero su cui viaggiava, in via Aldo Moro.

L’auto ha impattato contro la recinzione di un cortile condominiale, abbattendolo e finendo, dopo 15 metri, nel giardino del complesso, situato a circa cinque metri sotto il livello stradale.

I medici, all’arrivo sul luogo dell’incidente, hanno potuto solo constatare il decesso del 21enne e i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere.