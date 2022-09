FRANCAVILLA FONTANA – Sport, danza, trasporti, spazi. Presentata a Francavilla Fontana la settimana per la mobilità sostenibile.

Settimana Mobilità Sostenibile: gli eventi

Per il quinto anno consecutivo l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (SEMS), l’iniziativa che promuove in tutti i Paesi dell’UE l’adozione di stili di vita ecosostenibili a partire dalle modalità di spostamento urbano.

Tante le realtà associative che hanno collaborato con l’Amministrazione Comunale per la definizione del programma. In particolare, l’edizione 2022 si caratterizza per un coinvolgimento del mondo dello sport che sarà protagonista della settimana con un articolato progetto, coordinato dalla ASD Urban Runner, presentato al bando comunale dello scorso agosto.

Dal 16 al 22 settembre, grazie ad un accordo con STP Brindisi, le cittadine e i cittadini potranno testare il sistema di trasporto pubblico a chiamata. Questo strumento, che ribalta la concezione tradizionale del trasporto pubblico, consente la personalizzazione del servizio in base alle proprie esigenze di spostamento tramite una semplice prenotazione del bus.

Venerdì 16 settembre dalle 17.30 via Cavour si trasformerà in un grande campo da gioco per un evento di promozione della pallacanestro promosso dalla Asd Fortitudo Basket. Alle 18.00 ci si sposterà a Castello Imperiali per l’esibizione di ballo latino e orientale della Asd Palestra Link e, a seguire, la presentazione del libro “Diario di un fisioterapista (in)fortunato” di Roberto Pichero.

Sabato 17 settembre dalle 16.00 in Piazza Caliandro prenderà il via una gara di orienteering a cura di Asd Team Francavilla in collaborazione con la Parrocchia di San Lorenzo Martire. Alle 17.00 si torna in via Cavour per la promozione della pallavolo a cura della Asd Volley San Lorenzo e, a seguire, della Volley Vipostore Francavilla. Spazio anche alla pallacanestro con un evento a cura della Coop. Ssd Basket Francavilla. In contemporanea, la Asd Studio Danza Desiato terrà delle esibizioni di ballo.

Domenica 18 settembre alle 9.00 da Piazza Giovanni XXIII prenderà il via la IV Imperial Run, gara podistica di Corsa su strada a cura della A.s.d. Urban Runner con la partecipazione della Asd Fittest. Dalle 9.00 alle 13.00 a Castello Imperiali sarà visitabile la mostra “Evoluzione dei motori e dei modelli che hanno fatto la storia dell’auto” a cura di AMC Automotoclub Città degli Imperiali. Alle 18.30 si torna in strada “In punta di piedi” con una passeggiata sostenibile lungo Corso Umberto I, Piazza Umberto I e Via Roma con la partecipazione delle Scuole di Danza e delle ASD.

Lunedì 19 settembre dalle 17.00 lo sport arriva su viale Lilla con un evento dedicato al calcio a cura della Asd Virtus Academy ed esibizioni del corpo di ballo della Sdd Life Core Fit Center. Le attività sportive su Viale Lilla proseguiranno giovedì 22 settembre dalle 16.30 con appuntamenti dedicati al ciclismo a cura di Asd Team Fuorisoglia e all’Atletica Leggera con la Asd Imperiali Atletica. Il tutto sarà impreziosito dalle esibizioni di ginnastica e savate della Asd Ginnastica Francavilla e di danza delle Asd New Star e La Isla del Caribe.

Venerdì 23 settembre alle 17.30 nel Parco Francesca Forleo Brayda si terrà un Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi dedicato alla mobilità con la partecipazione della Comandante della Polizia Locale e del Presidente della Consulta della Mobilità Sostenibile . Prima dell’avvio dei lavori è in programma una ciclopasseggiata nel Peraro che inaugurerà simbolicamente la pista ciclabile di via Caniglia.

Martedì 27 settembre alle 18.30 la SEMS approderà su via Roma con “Chapiteau”, un pomeriggio pensato per i più piccoli con spettacoli circensi e arte di strada a cura di Asdc Circo Teatro Pachamama.

Mercoledì 28 settembre alle 9.00 a Castello Imperiali chiuderà gli appuntamenti della Settimana della Mobilità Sostenibile un incontro sulla figura del Mobility Manager con la partecipazione di una delegazione di studentesse e studenti degli Istituti superiori cittadini.