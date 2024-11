Il sesto Famila Superstore del Gruppo Megamark a Bari

BARI – Quaranta nuovi occupati su 54 dipendenti e un investimento da 9 milioni. Sono questi i numeri del nuovo superstore Famila di Bari, il sesto in città, sulla strada che collega Bitonto al quartiere san paolo del capoluogo, in zona Aeroporto. L’apertura rientra nel piano industriale 2022-2024 da oltre 50 milioni di euro del Gruppo Megamark di Trani che prevede altre otto nuove aperture di superstore, dodici ammodernamenti, una piattaforma logistica e 300 nuove assunzioni.

Il punto vendita è stato realizzato nell’ottica della sostenibilità ambientale con banchi frigo chiusi e a basso impatto ambientale, insegne e luci a led, infissi termici a risparmio energetico e isolamento acustico.

Tra le novità più interessanti il Bistrò Famila, uno spazio interno al punto vendita con cinquanta posti a sedere e wi-fi free pensato per offrire alla clientela un servizio che spazia dalla colazione alla pausa pranzo. La nuova struttura, di circa 1.400 metri quadri di superficie, presenta ambienti interni spaziosi e un parcheggio con circa 100 posti auto interrati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author