Serie D: Mercato, poker di acquisti per il Casarano

LECCE – Poker di acquisti per il Casarano. Il club rossazzurro ha ufficializzato gli ingaggi di Antonio Guastamacchia (nella foto), difensore centrale classe 1995, e gli under Alessandro De Luca, centrocampista centrale 2001, Francesco Baietti, portiere 2003, e Salvatore Carotenuto, portiere 2003.

GUASTAMACCHIA: “Sono entusiasta di poter ricominciare in una piazza come quella di Casarano. Due anni fa, giocando da avversario, ho avuto modo di assaporare la passione che questi colori trasmettono, ne sono rimasto colpito! Non vedo l’ora di iniziare!”

DE LUCA: “L’impatto con l’ambiente e la società è stato molto positivo. Sono contento della scelta che ho fatto. Credo di essere al nel posto giusto. Sono qui per dare il 100% per questa maglia e per i miei compagni. E’ una nuova sfida, ringrazio il Presidente Maci ed il Ds Montervino per l’opportunità che mi stanno dando. Non li deluderò! Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e di cominciare!”

BAIETTI: “Penso di essere in una piazza speciale. La carica del Presidente e del DS Montervino è contagiosa. Mi sento pronto per affrontare questa nuova sfida e proseguire il mio percorso di crescita”.

CAROTENUTO: “Voglio ringraziare Presidente e Direttore per la fiducia. Sono carico per questa nuova avventura, suderò la maglia e lotterò per questi colori”.