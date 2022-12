Mattinata di fuoco per il calciomercato in Serie D, tutte le anticipazioni

Condividi su...

Il Barletta ha chiuso Vincenzo Romano, terzino classe 2002. Il giovane ex Sorrento, figlio del noto ex bomber Gaetano Romano è già a disposizione di mister Farina. Pare si sia sbloccata questa mattina la telenovela legata all’arrivo di Michele Scaringella, il calciatore è riuscito a liberarsi finalmente dalla Nocerina ed è pronto a firmare coi biancorossi. E’ fuga totale adesso da Nocera. L’ex Casarano Mincica si trasferisce al Modica. Talamo alla Puteolana mentre l’Altamura spera di fare Andrea Basanisi.

Il Casarano attende la chiusura con Nicola Citro e in mattinata, come avevamo anticipato, ha ceduto Alessandro Gatto al Legnago.

Nuovo affondo del Brindisi per Lorenzo Liurni. Ormai dovrebbe essere questione di ore. L’attaccante ha raggiunto l’accordo col club del presidente Arigliano ed è ad un passo dalla risoluzione col Picerno, ultimo step che resta da superare per concretizzare il trasferimento. Ultima cessione in chiave under, tra i calciatori che hanno trovato meno spazio, potrebbe essere il classe 2004 Bucceri, di proprietà della Carrarese, che dovrebbe tornare alla base per poi essere girato in prestito.

Mercato chiuso per il Fasano che, dopo gli arrivi di Gabriel Chironi, Francesco Losavio, Rodrigo Izco, Roberto Farinola, Daniele Vantaggiato e Luigi Falcone ha definito la cessione di Pablo Acosta all’Angri.

Il Martina ingaggia il giovane Gabriele Vaticinio, classe 2005, esterno offensivo dal Ferrandina e punta il centrocampista Aboubacar Langone dell’Afragolese. Il club resta alla ricerca di un difensore centrale.

Il Molfetta prova a riorganizzarsi. Il nuovo direttore sportivo è l’esperto Riccardo Di Bari, ex ds di Foggia, Martina, Fidelis Andria e Nocerina.