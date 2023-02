Serie D, il programma della 23^ giornata

Tanti derby e tanta carne a cuocere. La 23^ giornata di Serie D si preannuncia imperdibile, con tre derby pugliesi in programma e svariati scontri diretti. Su tutti spicca la sfida al vertice fra Cavese e Nardò, con i granata che tenteranno l’aggancio al primo posto della classifica. Osserverà con interesse il Barletta, che intanto sarà di scena a Martina per una gara fra neopromosse. Altro confronto importate quello che vedrà impegnate nelle murge Altamura e Casarano. Prima gara in rossazzurro per mister Foglia Manzillo, che vorrà partire bene, ma che allo stesso tempo dovrà vedersela con un ostacolo non indifferente. A completare il quadro dei derby pugliesi, la sfida fra Bitonto e Fasano. I padroni di casa hanno vinto solo una delle ultime quattro giornate, ma superando anche i biancazzurri avranno la possibilità di avvicinarsi alla zona playoff (che al momento dista sette punti). Il Fasano intende invece restare sulla scia delle prime sei, e cerca un successo esterno che manca ormai da un mese. In programma anche due affascinanti incroci apulo-lucani: a Venosa il Lavello ospiterà il Brindisi del riaccolto mister Danucci, mentre a Gravina ci sarà il Matera. I ragazzi di Sasà Ciullo non intendono mollare la parte sinistra della classifica, mentre i gialloblù proveranno a tenere a debita distanza la zona retrocessione, dove c’è al momento il Molfetta che domenica sarà ospite del Gladiator. Altro scontro cruciale per i bassifondi della classifica, quello fra Francavilla in Sinni e Puteolana. A completare il quadro di giornata, il derby del riscatto tutto campano fra Nocerina e Afragolese.

