Serie D, il Casarano conta di rifarsi contro la Gelbison degli ex

Il campionato del Casarano non è iniziato nel migliore dei modi. Contro il Rotonda, in casa, ci si aspettava un risultato ben diverso dall’1-2 che è invece arrivato dopo il duplice fischio. Una gara strana quella giocatasi domenica al Capozza, che ha visto i lucani vincere senza mai rendersi troppo pericolosi dalle parti di Pucci. Farne un dramma ora servirebbe a ben poco, ragion per cui mister Laterza è tornato a lavorare a testa bassa con i suoi ragazzi in vista della prima trasferta stagionale. Domenica pomeriggio, alle ore 15, si scenderà in campo al Guariglia di Agropoli, dove ad attendere i salentini ci sarà la Gelbison. Ad accomunare le due formazioni, il passo falso del debutto in campionato: anche i campani, infatti, hanno perso in occasione della prima giornata. La compagine allenata da mister Alessandro Monticciolo ha infatti perso il primo turno con la Team Altamura e domenica proverà a rifarsi contro un’altra ex. Il tecnico nativo di Massa Carrara ha infatti allenato il Casarano nella seconda metà della stagione 2021/2022, ma non sarà l’unico ex della contesa. L’attaccante barese Saverio Dellino, che con addosso la casacca rossazzurra ha collezionato 47 presenze tra il 2021 ed il 2023, si ritroverà per la prima volta contro il Casarano da ex. Milita in forza ai rossoblù anche il centrocampista leccese Matteo Montinaro, che fra le fila delle serpi riuscì a mettere a segno 5 gol in 18 presenze nella seconda metà della stagione 21/22.

