Torna la Serie A: Lecce, dove eravamo rimasti? I salentini puntano il podio

La sosta delle nazionali ha interrotto il più che positivo avvio stagionale del Lecce, che nelle prime tre giornate ha raccolto ben 7 punti: meglio hanno fatto solo Inter e Milan. Assieme alle due milanesi ed alla Juventus, i giallorossi appartengono al poker delle quattro imbattute della massima serie italiana, e puntare di accomodarsi sul trono al termine della quarta giornata di campionato di sicuro non è utopia. In occasione del quarto turno, infatti, Inter e Milan si sfideranno nel derby della Madonnina, mentre la Juventus ospiterà la Lazio. Il Lecce, nel frattempo, sarà di scena a Monza. Domenica alle 15 i salentini scenderanno in campo all’U-Power Stadium per confrontarsi con i brianzoli, reduci da una vittoria e due ko. L’unico successo stagionale per la formazione di Raffaele Palladino è arrivato proprio fra le mura amiche, contro l’Empoli. Una trasferta che profumerà di bei ricordi per i giallorossi, che proprio a Monza il 28 maggio scorso riuscirono a portare a casa i punti necessari per il raggiungimento della salvezza aritmetica. In quella circostanza fu Colombo a risolvere la contesa, ma ora, a distanza di quattro mesi, quella casacca numero 9 ha un nuovo padrone. A Nikola Krstovic è bastato ben poco per far innamorare di sé la piazza salentina. L’infortunio rimediato in nazionale aveva fatto un po’ tremare gli animi, ma il bomber classe 2000 dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la ripresa del campionato. Già due gol in altrettante presenze, ed in meno di 90 minuti giocati fra Firenze e Salernitana. Un impatto devastante quello del montenegrino, che ora vuole continuare a stupire. Chissà, magari portando il suo Lecce sul podio della classifica dopo quattro giornate di campionato.

