Domenica c’è Gallipoli-Fasano in Serie D: sfida fra mine vaganti

Fra le tre salentine del girone h di Serie D, domenica ha sorriso solo il Gallipoli. Casarano e Nardò hanno infatti perso rispettivamente con Fidelis Andria e Rotonda. I giallorossi hanno invece vinto al debutto, superando per 1-0 il Santa Maria a Castellabbate. Un ritorno in campo se non altro romantico quello del Gallo, che ha esordito in D nello stesso impianto in cui 84 giorni prima aveva conquistato la categoria, vincendo la finale dei playoff nazionali con l’Agropoli. In Cilento è bastata una rete di Gerard Artigas, centravanti spagnolo prelevato solo pochi giorni fa dalla prima serie andorrana. Il classe ’95 si è dunque presentato al meglio davanti ai propri nuovi tifosi, realizzando la propria prima, pesantissima, rete italiana. Il prossimo turno vedrà i ragazzi di mister Carrozza impegnati in un derby, contro il Fasano. Si giocherà teoricamente in casa, ma non essendo il Bianco ancora disponibile, la gara verrà disputata presso il comunale di Ugento. I biancazzurri della Selva, dal proprio canto, hanno invece pareggiato la gara d’esordio con il Matera. Uno 0-0 senza infamia e senza lode, che ha visto gli uomini di Tiozzo sprecare svariate palle gol e sciupare più volte la rete di un vantaggio che non è mai arrivato. Si preannuncia dunque un derby intrigante, fra due formazioni che vogliono aggiudicarsi l’appellativo di mina vagante per quanto concerne il girone H. Fischio d’inizio programmato per le ore 15 di domenica 17 settembre.

