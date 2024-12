Serie D/H – Rullo compressore Martina: secco 3-0 all’Ugento

Il Martina vince e convince ancora. Al Tursi la squadra di mister Pizzulli supera meritatamente per 3-0 l’Ugento ottenendo l’undicesimo risultato utile consecutivo, tra campionato e coppa. È la compagine martinese a prendere le redini della partita sin dalle prime battute.

Il primo brivido del match giunge al 14’ con una punizione di Zenelaj verso Piarulli, ma il colpo di testa del centrocampista si spegne sul fondo. Al 16’ Ugento pericoloso: sugli sviluppi di un corner, Figliola non riesce a trattenere il pallone, poi la difesa si rifugia spazzando il pallone sul fondo. Al 29’ il Martina sblocca il punteggio. Cross dalla destra di Silvestro per l’inserimento di Piarulli: ottimo tempismo del centrocampista che, di testa, batte Di Donato e porta in vantaggio la formazione biancazzurra. Al 45’ i padroni di casa raddoppiano con un contropiede perfetto: Mastrovito esce palla al piede dalla propria metà campo e serve La Monica, apertura perfetta per Resouf che si invola verso l’area di rigore avversaria e col destro supera Di Donato siglando il 2-0.

Al 12’ della ripresa il primo guizzo del secondo tempo: La Monica vince un rimpallo e lancia Resouf sulla fascia destra, l’esterno si invola e serve nuovamente l’attaccante che temporeggia troppo e guadagna soltanto un corner. Passano due minuti e i biancazzurri sfiorano nuovamente la rete: tiro a giro di Mastrovito respinto da Di Donato, poi Resouf da due passi calcia sull’esterno della rete. Reazione immediata dell’Ugento con Ancora che colpisce la traversa con un colpo di testa dopo un cross di Navarro. I giallorossi cercano l’episodio giusto per riaprire la partita: al 18’ De Santis ci prova di testa sugli sviluppi di una punizione. Al 19’ i biancazzurri rimangono in dieci per l’espulsione di Llanos: rosso diretto per il difensore centrale, entrato in maniera scomposta su Ancora, e biancazzurri in inferiorità numerica per il resto della partita. Sugli sviluppi della punizione al 21’ Vieira, in rovesciata, manda di poco alto sopra la traversa. Ma il Martina chiude definitivamente i conti al 29’: Resouf supera l’avversario sulla destra, forte rasoterra verso La Monica che deve solo appoggiare in rete e siglare il tris biancazzurro. Il Martina si conferma rullo compressore e si prepara al meglio per la sfida degli ottavi di coppa contro la Scafatese, in programma mercoledì pomeriggio in terra campana. L’Ugento, invece, dovrà recuperare subito le energie perché domenica prossima affronterà il Fasano, rinvigorito dalla cura Agovino.

MARTINA-UGENTO 3-0

RETI: 29’pt Piarulli (M), 45’pt Resouf (M), 30’st La Monica (M)

MARTINA (4-2-3-1): Figliola; Tuccitto, Dieng, Llanos, Lupo; Zenelaj, Piarulli (37’st Cafagna); Resouf (41’st Ievolella), Mastrovito (44’st Vaticinio), Silvestro (21’st Perrini); La Monica (32’st Russo). A disp.: Martinkus, Chogolzadeh. Marinelli, Carucci, Vaticinio. All.: Pizzulli

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Martinez, Vieira, De Santis (37’st Teyou); Navarro, Ruiz (41’st Inguscio), Amabile, Grisley (30’ st Amico), Romano; Ancora (23’ st Medina), Sanchez (16’ st Rossi). A disp.: Lauretti, Mariano, Lezzi, Granicelli. All.: Oliva.

ARBITRO: Losapio di Molfetta. ASSISTENTI: Di Muzio-Panebarca.

AMMONITI: Mastrovito (M), Rossi (U), Martinez (U).

ESPULSI: Llanos (M).

NOTE – Angoli: 4-2. Recupero: 0’ pt, 5’ st.

