Francavilla in Sinni, Nolé: “Ci è mancato un pizzico di fortuna”

Al termine del match perso per 1-0 a Casarano, l’allenatore del Francavilla in Sinni Angelo Raffaele Nolè ha parlato così in conferenza stampa: “Succede sempre così, è ormai una costante. Creiamo tante occasioni, ma non riusciamo a segnare. Sbagliamo troppo spesso la scelta negli ultimi venti metri di campo, vedo troppa frenesia in fase realizzativa. I risultati non aiutano, me ne rendo conto, ma anche oggi alla prima sbavatura paghiamo con l’intera posta in palio. Questa è una squadra molto giovane, abbiamo un’età media di 24 anni, questo è sicuramente un fattore. Anche oggi torniamo a casa con tanti complimenti, ma con zero punti. Sapevamo che fare risultato qui non sarebbe stato affatto semplice, abbiamo giocato contro una corazzata piena di giocatori importanti e costruita per vincere. I miei ragazzi hanno dato tutto, ci è mancato un pizzico di fortuna”.

