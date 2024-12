Matera, Torrisi: “Vittoria importante, sono orgoglioso dei miei ragazzi”

Alfio Torrisi, tecnico del Matera, ha commentato così la vittoria in casa della Virtus Francavilla: “Oggi abbiamo assistito a una partita di gara superiore, per ciò che hanno fatto le due squadre e per l’ambiente. Cosa non mi è piaciuto è difficile da dire a caldo, faccio i complimenti alla squadra per aver saputo ribaltare la partita con grande mentalità nella casa della capolista. Stiamo crescendo in autostima, mi è piaciuto tutto: era un test importantissimo per capire il nostro volto e nonostante il coefficiente di difficoltà abbiamo mantenuto il nostro dna, con grande qualità anche in fase di costruzione. Abbiamo fatto una pressione forte, rischiando anche di fare gol dopo venti secondi. Sono orgoglioso dei miei ragazzi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author