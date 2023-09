Comincerà dal Tursi il cammino del Martina nel campionato di Serie D/H. Dopo la sfida persa ai rigori contro la Fidelis Andria nel primo turno di Coppa Italia, i biancazzurri torneranno in campo dinanzi al pubblico amico per cercare i primi tre punti della stagione nel derby contro il Manfredonia.

A presentare la sfida mister Vincenzo Moncelli che guiderà capitan Ancora e compagni domenica prossima a causa della squalifica comminata, nella passata stagione, a Massimo Pizzulli: «La sfida con la Fidelis ci ha restituito spunti positivi ma bisogna fare di più. Perdere, anche se ai rigori, non fa mai piacere. Vogliamo partire bene, è fondamentale per creare entusiasmo nel gruppo ma anche nell’intero ambiente – afferma il tecnico alla vigilia dell’esordio – per ottenere l’obiettivo che ci siamo prefissati occorrerà essere un blocco unico. Vogliamo migliorare i risultati ottenuti nell’ultima stagione».

Sul prossimo avversario: «Il Manfredonia verrà a Martina per fare la propria partita: metteranno in campo cattiveria e organizzazione. Li abbiamo studiati, analizzandone pregi e difetti: siamo ancora all’inizio, tutte le formazioni sono in una fase di rodaggio».

Il Martina è alla ricerca della miglior condizione: «La squadra è preparata, i ragazzi sanno che inizierà un campionato duro e difficile, come lo è sempre stato il girone H, ma ci faremo trovare pronti».

Ancora assente Nikolli: «Sta lavorando a parte valutiamo le condizioni giorno dopo giorno. Sicuramente non farà parte dei convocati contro il Manfredonia. Con lo staff medico vedremo come proseguire le cure nelle prossime settimane».

Il girone H nasconde sempre diverse insidie. Mister Moncelli ne è consapevole: «Ogni domenica sarà un esame per noi: si lavora in settimana per vedere i frutti del lavoro svolto nel ritiro precampionato. Bisogna limare alcune cose ma siamo fiduciosi. Sappiamo che ci saranno momenti in cui bisognerà faticare, ma si lavora anche per affrontare queste situazioni».

Verso il forfait anche l’under Pirrò, uscito per infortunio con la Fidelis Andria: «Gli under, se non li costruisci in casa, si fanno fatica a trovarli. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con dei ragazzi in passato che tutt’ora fanno parte della rosa: va dato merito alla società e al mister. Pirrò sta recuperando, valuteremo nelle prossime ore le sue condizioni. Della Corte, il nuovo terzino, ci darà una mano: ovviamente deve integrarsi col nuovo gruppo».

Rispetto alla gara con la Fidelis Andria, il Martina potrà contare sulle qualità del centrocampista Ganformina: «Sicuramente è un giocatore importante, deve entrare subito in questa categoria perché non è facile. Ma con le sue qualità credo non farà fatica ad adattarsi alla Serie D».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp