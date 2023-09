Molfetta Calcio, sfuma il ritorno in Serie D

MOLFETTA –

Sfuma il sogno riammissione in D per il Molfetta. Anche in caso di iscrizione ufficiale della Reggina in D per i biancorossi si spalancano le porte dell’Eccellenza. Tempi troppo stretti per formalizzare il tutto e procedere. Per Lopez e compagni si comincia a far sul serio da domani: c’è la sfida con il Corato.

Ad annunciarlo anche il presidente Saverio Bufi sui social: “Un tifoso supporta la sua squadra in qualsiasi categoria, verissimo….. però quando ritiene di essere in una categoria che non gli appartiene è arrabbiato ed ha una grinta ed una determinazione fuori dal comune, per dimostrare, con i fatti, che quella categoria non gli appartiene….. è quello che faremo”.

