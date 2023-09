Potenza: Colombo, ‘Latina esame di spessore’

“Abbiamo la volontà di migliorare la prestazione di domenica scorsa con il Brindisi, ci sono notevoli margini per farlo. A Latina sarà dura, affronteremo una squadra che negli anni lo ha dimostrato di essere ostica e che si sta evolvendo in qualcosa di diverso dal punto di vista tattico con i tasselli giusti. Avremo di fronte tanti ex, vedi Del Sole per un approccio più offensivo. Da parte nostra c’è la curiosità di vedere quale sarà l’impatto emotivo della prima trasferta della stagione. E’ un esame importante per capire lo spessore in termini di coraggio e personalità”. Così Alberto Colombo, tecnico del Potenza, in vista della sfida di Latina in programma domenica 10 settembre alle 20.45.

