Il Martina Calcio comunica di essersi assicurate le prestazioni di Francesco Della Corte per la stagione 2023-2024. Classe 2005, il giovanissimo terzino proviene dal settore giovanile del Foggia dove lo scorso anno ha militato nel campionato di Primavera 3. Nel suo curriculum spicca anche una stagione nell’under 17 del Taranto. Un ulteriore arrivo under per mister Pizzulli, che potrà fare affidamento su un giovane di prospettiva.

