Cerignola, Tisci: “Cercheremo di fare la partita. Sorrento avversario organizzato”

CERIGNOLA – Il Cerignola sarà di scena al “Viviani” di Potenza, contro il Sorrento, nella prima trasferta stagionale in programma domani alle 18:30. In vista dell’impegno, ai nostri microfoni, ha parlato il tecnico ofantino Ivan Tisci: “L’avversario di domani darà del filo da torcere come ha fatto la settimana scorsa quando ha perso pur meritando di uscire dal campo con qualcosa in più. Sarà una gara difficile e sono contento di come i ragazzi abbiano affrontato la settimana”.

Il tecnico elogia la formazione campana: “Il Sorrento è una squadra ben allenata, Maiuri è allenatore molto preparato e l’anno scorso ha vinto un campionato difficile. Hanno mantenuto l’ossatura e si è visto alla prima giornata. Puntano sull’intensità e sulla voglia di far bene in questa categoria, noi cercheremo di limitarli e di fare quel che dobbiamo fare”.

Organico folto a disposizione, nonostante le squalifiche di due elementi di prima fascia: “Le assenze di Leonetti e Martinelli non ci hanno penalizzato contro il Messina ma lo faranno soprattutto nelle prossime gare. Ho la fortuna, però, di aver un organico a piena disposizione. Ora sono rientrati Sainz-Maza e Gonnelli, posso scegliere tra diversi calciatori di qualità che hanno voglia di mettersi in discussione. Sono molto fiducioso”.

Nella passata stagione il Cerignola ha peccato proprio nel rendimento esterno, Tisci avrà anche il compito di invertire questa tendenza: “Dico sempre che il copia e incolla non esiste, è una stagione diversa. Certamente l’anno scorso i numeri in trasferta non sono stati dei migliori ma quello che conta è il risultato finale che nell’ultimo campionato è stato ottimo. Noi abbiamo una filosofia di calcio precisa e proveremo a fare la partita, giocandocela a viso aperto e rispettando un avversario organizzato come il Sorrento. La voglia di imporci in campo dev’essere nel nostro DNA e non deve mai mancare”.

