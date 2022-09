Cavese-Team Altamura, gara valida per la 1a Giornata vinta dai campani (1-0), non è stata omologata per il preannuncio di reclamo della società murgiana.

CALCIATORI – Per quel che riguarda le squadre pugliesi, il giudice sportivo ha squalificato tre calciatori: 3 giornate a Schmidt (Martina) e Russo (Nardò), 1 turni a Salvemini (Molfetta).

AMMENDE SOCIETÀ

1.800 euro alla CAVESE per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo di un A.A. ponendosi a circa un metro di distanza. Inoltre per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (10 fumogeni) nel settore loro riservato.

1.000 euro al LAVELLO Per avere propri sostenitori (circa 30) rivolto per la intera durata della gara, reiterate espressioni gravemente offensive e triviali all’indirizzo di un A.A.

1.000 euro al MOLFETTA per avere persona non presente in distinta ne identificata fatto indebito ingresso nell’area degli spogliatoi dove si avvicinava alDirettore di gara, rivolgendogli espressioni offensive.