Serie D/H: Fasano, ufficiale anche Luigi Falcone

Altro colpo di mercato del Fasano, che ha ufficializzato l’ingaggio di Luigi Falcone. Per l’attaccante classe 1992, contratto fino al giugno del 2024. Nella prima parte di questa stagione ha totalizzato 5 gol in 11 gare con la maglia del Trapani, in Serie D. ”Sono contento di aver scelto Fasano – dice Falcone attraverso i canali ufficiali del club biancazzurro -. Sono a disposizione del tecnico e dei miei nuovi compagni per contribuire alla crescita di questo progetto e per raggiungere insieme i nostri obiettivi. In campo mi piace partire dalla fascia sinistra per sviluppare il mio gioco, ho sempre ricoperto questo ruolo sia da centrocampista che da attaccante esterno”.