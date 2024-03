Serie D/H: Come cambia la classifica dopo la 25^ giornata

Allunga la capolista, si accorcia la zona playout, si espande quella playoff. I risultati della 25esima giornata di campionato hanno sparigliato e non di poco le carte in tavola del girone H di Serie D. L’Altamura capolista si aggiudica di misura il derby con il Casarano e sfrutta i ko di Nardò e Martina per volare a +8. Mobilio piega i rossazzurri nelle battute finali di un match combattuto, ma vinto dai padroni di casa. Prima sconfitta interna per il Martina, che cade clamorosamente contro il Gravina al Tursi: un autorete di Silletti apre le marcature, Baglione pareggia i conti, ma allo scadere Vidal regala tre punti pesantissimi ai gialloblù, che per la prima volta quest’anno vincono in trasferta. Quarta sconfitta consecutiva per il Nardò, che cade anche a Matera. I lucani la vincono con Russo e Infantino, agganciando in zona playoff il Casarano a quota 41. Serve a nulla la rete del 2-1 di Gennari. Fra il terzo ed il quinto posto c’è la Fidelis Andria, che espugna il Novi di Angri con il secondo gol consecutivo di Alfredo Varsi. Terza sconfitta nelle ultime quattro per il Fasano, che perde 2-0 fra le mura amiche del Curlo contro la Palmese, sempre più rivelazione del 2024. Termina senza né vincitori né vinti ed a reti inviolate il derby fra Barletta e Manfredonia, con i biancorossi che continuano a presidiare l’ingresso della zona playout. Lo scontro diretto fra Gallipoli e Bitonto avrebbe potuto dare un’importante indicazione in merito alla corsa salvezza di entrambe, ma l’1-1 maturato al Bianco non ha accontentato nessuna delle due. Chacon pareggia il momentaneo vantaggio di Munoz, con il portiere neroverde Diamé grande protagonista di giornata. Appena due punti raccolgono adesso Bitonto, Gallipoli, Angri e Gravina nei bassifondi. Resta in coda il Santa Maria Cilento, che cade contro il Rotonda sotto i colpi di Cajazzo e Cardore.

