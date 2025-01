Serie C, tifoso precipita dalla curva dello stadio: è gravissimo

Tragedia al termine della partita tra Novara e Pro Patria, disputata nella serata di venerdì 24 gennaio allo stadio “Silvio Piola” e valida per il Girone A di Serie C. Un tifoso della Pro Patria, 40 anni, è in condizioni gravissime dopo essere caduto dalla curva dello stadio, precipitando nel fossato sottostante da un’altezza di circa otto metri.

L’uomo, supporter della squadra di Busto Arsizio, si sarebbe sporto dalla gradinata a fine gara, che si è conclusa con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa, perdendo l’equilibrio e cadendo. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in Rianimazione all’ospedale di Novara, dove resta ricoverato in condizioni critiche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author