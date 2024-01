Serie C | Monopoli, ufficiale il ritorno di Bizzotto

Ufficiale il ritorno di Nicola Bizzotto a Monopoli. La società ha comunicato di aver sottoscritto un accordo, fino a giugno 2025, con il difensore classe 1990, nato a Cittadella. Per lui si tratta di un ritorno in biancoverde, avendo collezionato già 94 presenze con il Gabbiano tra gennaio 2021 e maggio 2023, tutte in serie C.

Bizzotto, 390 presenze tra i professionisti con le maglie anche di Bassano, Vicenza e Pisa, ha giocato nella prima parte della stagione con il Brindisi FC, società alla quale si era trasferito proprio ad agosto 2023 dal Monopoli e con la quale ha giocato nel girone di andata 15 partite segnando 2 reti.

Ad accoglierlo presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, nella sua seconda esperienza in biancoverde, il presidente Francesco Rossiello e il direttore sportivo Marcello Chiricallo.

Bizzotto indosserà la maglia numero 20.

