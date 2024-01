Il Barletta presenta i nuovi acquisti, la voce di Pitino sul mercato

BARLETTA – Il Barletta presenta tre nuove frecce nel suo arco in vista del ritorno in campo contro la Paganese. Marco Capone, Andrea Basanisi e Giuseppe La Monica, uno per reparto, sono i nuovi biancorossi scelti dal ds Marcello Pitino.

Mercato del Barletta che non è chiuso, saluteranno Marconato, conteso da Palmese e Casarano, e Provitolo, che andrà a difendere i pali della Cavese. In porta arriverà il giovane Bufano.

Riflettori puntati su Diaz e Ngom. Pitino punta il dito sulla forma fisica dell’argentino, rientrato da poche ore in Italia, ma soprattutto sull’atteggiamento dell’attaccante bergamasco, adesso fuori rosa.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp