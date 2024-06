Serie C, la Carrarese di Antonio Calabro promossa in B

Dopo Juve Stabia, Cesena e Mantova, è la Carrarese la quarta promossa in Serie B. Nella finale di ritorno giocata a Carrara, la squadra allenata dall’ex Virtus Francavilla Antonio Calabro (con l’ex Taranto Peppe Padovano secondo) si è imposta per 1-0 sul Vicenza (andata 0-0): finale di ritorno decisa dalla rete del solito Mattia Finotto. I toscani tornano in Serie B dopo ben 75 anni. Per la seconda stagione di fila, a salire grazie ai playoff è una terza classificata. Delusione in casa Vicenza, che deve rimandare tutto alla prossima stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author