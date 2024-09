Serie C, Girone C: top e flop della 3a Giornata

TOP REPARTO

PORTIERE

Zanellati (Casertana) Impresa non da poco riuscire a mantenere la porta inviolata al cospetto dell’ attacco mitraglia del Picerno.

DIFESA

Armellino (Avellino) Concentrato e, soprattutto, tempestivo in un paio di decisive chiusure. Prestazione di spessore.

CENTROCAMPO

Frisenna (Messina) Chiude il poker dei peloritani contro il malcapitato Taranto, con un siluro dalla distanza.

ATTACCO

Bolsius (Sorrento) L’ olandese risolve in avvio di ripresa la sfida con l’ Altamura, grazie ad una pregevole azione personale

ALLENATORE

Colombo (Monopoli) Clamorosa quaterna in casa di un Foggia irriconoscibile. Una domenica da incorniciare.

FLOP REPARTO

PORTIERE

De Lucia (Foggia) Impallinato dal Monopoli per ben quattro volte, soprattutto con conclusioni dalla lunga distanza.

DIFESA

Contessa (Taranto) Paga dazio nei confronti di Anatriello, specialmente in occasione della terza rete messinese.

CENTROCAMPO

Schirò (Crotone) Prestazione non del tutto soddisfacente, sia in fase di impostazione sia in fase di contenimento.

ATTACCO

Gori (Avellino) Svaria parecchio sul fronte offensivo, senza però riuscire mai a trovare un guizzo o una giocata.

ALLENATORE

Di Donato (Altamura) Partenza di torneo in salita: terza sconfitta consecutiva e fanalino di coda, con zero punti in classifica.

