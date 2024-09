Virtus Francavilla, entusiasmo e consapevolezza. Ginestra: “Noi ci siamo”

“Noi ci siamo”. Un concetto, quello espresso da Ciro Ginestra, che assume i connotati di una verità assoluta. La Virtus Francavilla c’è, lo ha dimostrato fin qui tra Coppa Italia e campionato. E nella Virtus Francavilla c’è il desiderio e l’ambizione di puntare in alto, di riscrivere le tabelle estive influenzate solo ed esclusivamente dai colpi di mercato. Poi c’è il campo, che sta lanciando segnali importanti: quella biancazzurra è una big del girone H. Ma volare più in là con la fantasia non serve, perché Ginestra tiene tutti sulla corda. E poi c’è il primo clean sheet stagionale, merito di una difesa esperta capitanata da quel leader con la fascia al braccio chiamato Giacinto Allegrini: le sue parole nel servizio.

