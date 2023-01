Serie C: Girone C, gli arbitri designati per la 23a Giornata

Il programma della 23a Giornata del Girone C della Serie C, in calendario per domenica 22 gennaio, con tutti gli arbitri designati:

MESSINA-AVELLINO Claudio Panettella di Bari

Luca Landoni

Milano

Andrea Pasqualetto

Aprilia

Eugenio Scarpa

Collegno

CATANZARO-CERIGNOLA Claudio Petrella di Viterbo

Veronica Martinelli

Seregno

Franck Loic Nana Tchato

Aprilia

Samuele Andreano

Prato

FIDELIS ANDRIA-TARANTO Kevin Bonacina di Bergamo

Marco Cerilli

Latina

Stefano Franco

Padova

Abdoulaye Diop

Treviglio

FOGGIA-POTENZA Luca Cherchi di Carbonia

Andrea Torresan

Bassano del Grappa

Fabio Catani

Fermo

Enrico Gigliotti

Cosenza

GELBISON-VIRTUS FRANCAVILLA Dario Madonia di Palermo

Matteo Paggiola

Legnago

Paolo Tomasi

Schio

Giuseppe Lascaro

Matera

GIUGLIANO-LATINA Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Marco Sicurello

Seregno

Elia Tini Brunozzi

Foligno

Andrea Palmieri

Brindisi

MONOPOLI-JUVE STABIA Niccolò Turrini di Firenze

Alessandro Antonio Boggiani

Monza

Roberto D’Ascanio

Roma 2

Andrea Zanotti

Rimini

MONTEROSI-CROTONE Enrico Maggio di Lodi

Riccardo Pintaudi

Pesaro

Costin Del Santo Spataru

Siena

Luca Angelucci

Foligno

PESCARA-VITERBESE Valerio Crezzini di Siena

Marco Croce

Nocera Inferiore

Emanuele Spagnolo

Reggio Emilia

Fabio Rosario Luongo

Napoli

TURRIS-PICERNO Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Stefano Camilli

Foligno

Markiyan Voytyuk

Ancona

Erminio Cerbasi

Arezzo

