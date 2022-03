CATANZARO – Il Bari espugna Catanzaro, batte 1-2 la squadra di Vivarini e vola a +10 e mette un’ipoteca gigante sul primo posto del girone C di Serie C. Questo tiro di D’Errico a meno di un minuto dall’inizio della ripresa regala la vittoria ad una squadra più forte della sfortuna che gli ha portato via a partita in corsa Belli, Ricci, Botta e Galano.

A breve cronaca e highlights.