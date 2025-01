Serie C/C: Monopoli-Foggia in diretta su Antenna Sud

Lunedì 13 gennaio i riflettori del “Veneziani” si accendono sulla sfida tutta pugliese tra Monopoli e Foggia, pronte a dare spettacolo e a giocarsi punti fondamentali per la classifica. Il match avrà inizio alle 20:30 e sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre.

Le due formazioni si presentano all’appuntamento con motivazioni altissime. Il Monopoli conta sull’appoggio del pubblico di casa per scavalcare il Benevento, mentre il Foggia vuole riscattare la sconfitta casalinga con là Team Altamura.

Non resta che attendere il calcio d’inizio. Chi non ha la possibilità di vederla in tv, potrà seguire la nostra diretta web testuale su antennasud.com.

