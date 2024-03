Serie C/C, gli arbitri designati per la 32a Giornata

Gli arbitri designati per la 32a Giornata del Girone C della Serie C, in programma dal 15 al 18 marzo 2024.

SERIE C / GIRONE C – 32a GIORNATA

Venerdì 15/03/2024

CATANIA-CERIGNOLA (20.45): Domenico Castellone di Napoli

Assistenti: Voytyuk di Ancona e Gilberto Laghezza di Mestre

IV: Davide Testoni di Ciampino

Sabato 16/03/2024

AVELLINO BRINDISI (18.30): Valerio Pezzopane di L’Aquila

Assistenti: Michele Decorato di Cosenza e Vittorio Consonni di Treviglio

IV: Filippo Balducci di Empoli

LATINA-MESSINA (18.30): Gabriele Sacchi di Macerata

Assistenti: Maurizio Barbiero di Campobasso e Salvatore Nicosia di Saronno

IV: Cataldo Zito di Rossano

GIUGLIANO-BENEVENTO (20.45): Stefano Nicolini di Brescia

Assistenti: Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Marco Colaianni di Bari

IV: Abdoulaye Diop di Treviglio

Domenica 17/03/2024

CASERTANA-VIRTUS FRANCAVILLA (18.30): Lorenzo Maccarini di Arezzo

Assistenti: Federico Fratello di Latina e Ilario Montanelli di Lecco

IV: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria

TARANTO-SORRENTO (18.30): Antonino Costanza di Agrigento

Assistenti: Egidio Marchetti di Trento e Antonio D’Angelo di Perugia

IV: Andrea Traini di San Benedetto del Tronto

FOGGIA-JUVE STABIA (20.45): Matteo Centi di Terni

Assistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello e Alessandro Antonio Boggiani di Monza

IV: Giuseppe Rispoli di Locri

MONOPOLI-TURRIS (20.45): Simone Galipò di Firenze

Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Andrea Bianchini di Perugia

IV: Stefano Milone di Taurianova

MONTEROSI-CROTONE (20.45): Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Daniel Cadirola di Milano

IV: Marco Aurisano di Campobasso

Lunedì 18/03/2024

POTENZA-PICERNO (20.45): Mattia Caldera di Como

Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Giorgio Ravera di Lodi

IV: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

