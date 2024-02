Serie C/C, gli arbitri designati per la 28a Giornata

Gli arbitri designati per la 28a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra il 24 e il 26 febbraio.

BENEVENTO-SORRENTO: Mattia Caldera di Como

Assistenti: Markiyan Voytyuk di Ancona e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2

IV: Alessandro Recchia di Brindisi

CASERTANA-BRINDISI: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

Assistenti: Emanuele Bracaccini di Macerata e Simone Della Mea di Udine

IV: Valerio Crezzini di Siena

FOGGIA-CROTONE: Gabriele Scatena di Avezzano

Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Andrea Bianchini di Perugia

IV: Simone Palmieri di Avellino

JUVE STABIA-TURRIS: Andrea Ancora di Roma 1

Assistenti: Egidio Marchetti di Trento e Andrea Zezza di Ostia Lido

IV: Samuele Andreano di Prato

LATINA-CERIGNOLA: Abdoulaye Diop di Treviglio

Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Damiano Caldarola di Asti

IV: Bruno Tierno di Sala Consilina

MESSINA-PICERNO: Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Matteo Paggiola di Legnago e Andrea Maria Masciale di Molfetta

IV: Loris Graziano di Rossano

MONTEROSI-AVELLINO: Michele Delrio di Reggio Emilia

Assistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello e Antonio D’Angelo di Perugia

IV: Matteo Cavacini di Lanciano

POTENZA-GIUGLIANO: Simone Gauzolino di Torino

Assistenti: Antonino Junior Palla di Catania e Manuel Marchese di Pavia

IV: Andrea Palmieri di Brindisi

TARANTO-CATANIA: Silvia Gasperotti di Rovereto

Assistenti: Alessio Miccoli di Lanciano ed Edoardo Maria Brunetti di Milano

IV: Stefano Nicolini di Brescia

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Assistenti: Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Mario Chichi di Palermo

IV: Leonardo Mastrodomenico di Matera

