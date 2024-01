Serie C/C, gli arbitri designati per la 23a Giornata

Gli arbitri designati per la 23a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra venerdì 26 e lunedì 29 gennaio.

Venerdì 26/01/2024

VIRTUS FRANCAVILLA-FOGGIA (20.45): Andrea Ancora di Roma 1

Assistenti: Giuseppe Lipari di Brescia e Michele Piatti di Como

Quarto Ufficiale: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia

Sabato 27/01/2024

POTENZA-JUVE STABIA (16.15): Valerio Crezzini di Siena

Assistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello e Santino Spina di Palermo

Quarto Ufficiale: Leonardo Di Mario di Ciampino

MONTEROSI-BRINDISI (18.30): Enrico Gigliotti di Cosenza

Assistenti: Marco Pilleri di Cagliari e Diego Spatrisano di Cesena

Quarto Ufficiale: Simone Palmieri di Avellino

CASERTANA-LATINA (20.45): Valerio Vogliacco di Bari

Assistenti: Marco Colaianni di Bari e Daljit Singh di Macerata

Quarto Ufficiale: Gabriele Iurino di Venosa

CERIGNOLA-CROTONE (20.45): Matteo Centi di Terni

Assistenti: Franco Iacovacci di Latina e Domenico Castro di Livorno

Quarto Ufficiale: Domenico Petraglione di Termoli

GIUGLIANO-PICERNO (20.45): Valerio Pezzopane di L’Aquila

Assistenti: Diego Peloso di Nichelino e Davide Rignanese di Rimini

Quarto Ufficiale: Alessandro Femia di Locri

TURRIS-MESSINA (20.45): Stefano Nicolini di Brescia

Assistenti: Antonio D’Angelo di Perugia e Pio Carlo Cataneo di Foggia

Quarto Ufficiale: Luca Tagliente di Brindisi

Domenica 28/01/2024

TARANTO-BENEVENTO (16.15): Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Mattia Regattieri di Finale Emilia e Andrea Zezza di Ostia Lido

Quarto Ufficiale: Mauro Gangi di Enna

CATANIA-MONOPOLI (20.45): Gioele Iacobellis di Pisa

Assistenti: Cristiano Pelosi di Ercolano e Giovanni Boato di Padova

Quarto Ufficiale: Alfredo Iannello di Messina

Lunedì 29/01/2024

AVELLINO-SORRENTO (20.45): Filippo Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Egidio Marchetti di Trento e Glauco Zanellati di Seregno

Quarto Ufficiale: Antonio Spera di Barletta

